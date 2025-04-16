США предложат партнерам снижение пошлин в обмен на изоляцию Китая

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Администрация США намерена провести переговоры с более чем 70 странами для достижения соглашений об экономической изоляции Китая в обмен на снижение пошлин, введенных Белым домом.
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