В Формуле Е подтвердили переговоры с Серхио Пересом

Getty Images / Red Bull Content PoolСоучредитель Формулы E Альберто Лонго рассказал, что он постоянно ведёт переговоры с Серхио Пересом, рассчитывая убедить его перейти в электрическую серию после завершения контракта в Ф1.
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