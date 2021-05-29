Происшествия

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В Десногорске Смоленской области сотрудники полиции провели акцию «Вместе против мошенников»

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по городу Десногорску рассказали местным жителям о мерах противодействия хищениям, совершаемым дистанционным способом.

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