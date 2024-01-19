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Обеспокоенный желанием Трампа остановить войну «в 24 часа», Зеленский позвал его в Киев

Обеспокоенный желанием Трампа остановить войну «в 24 часа», Зеленский позвал его в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным то, что экс-президент США Дональд Трамп говорит о намерениях завершить войну на Украине за 24 часа, и позвал его в Киев, – сообщает в пятницу, 19 января, телеканал Channel 4 News.

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