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Курские новости

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Ночью над Курской областью сбили вражеский беспилотник

Ночью над Курской областью сбили вражеский беспилотник

Киев продолжает направлять беспилотные летательные аппараты на территорию России. Этой ночью дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской и Курской областей, сообщают в Минобороны РФ.

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