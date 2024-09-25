Ночью над Курской областью сбили вражеский беспилотник

Киев продолжает направлять беспилотные летательные аппараты на территорию России. Этой ночью дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской и Курской областей, сообщают в Минобороны РФ.
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