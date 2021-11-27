Александр Росляков. Почему социализм с выборами из одного был обречен

Политолог Алексей Чадаев очень точно, на мой взгляд, сформулировал главный просчет ленинской теории социализма: «Мощная бюрократическая машина с невиданными ранее возможностями по влиянию на жизнь каждого человека предоставляет гигантскую, почти неограниченную власть находящимся у ее руля.
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