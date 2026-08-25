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Кудашов о Спронге: «Жду от него командной игры. Ему придется перестраиваться – «Автомобилисту» нужны те, кто будет работать не на себя»

Главный тренер « Автомобилиста » Алексей Кудашов рассказал о том, в какой роли видит Дэниэла Спронга .

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