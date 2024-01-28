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Закон, порядок, государство

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На аэродроме морской авиации ТОФ в Приморском крае прошла тренировка по отражению нападения условных диверсантов

На аэродроме морской авиации ТОФ в Приморском крае прошла тренировка по отражению нападения условных диверсантов

По замыслу тренировки, группа, имитирующая диверсантов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла одно из зданий.

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