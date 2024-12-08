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Bloomberg: Макрон говорил Трампу и Зеленскому об окончании конфликта на Украине

Bloomberg: Макрон говорил Трампу и Зеленскому об окончании конфликта на Украине

Французский президент Эммануэль Макрон в рамках встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским пытался начать обсуждение, как положить конец конфликту на Украине.

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