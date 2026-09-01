Россия готова покинуть военную базу в Гюмри в Армении

РИА Новости/Дмитрий Виноградов Россия готова вывести военную базу из Гюмри хоть завтра. Об этом 2 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
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