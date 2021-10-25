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Сами замерзнем, но поделимся: Украина дала газ в долг Молдавии

Сами замерзнем, но поделимся: Украина дала газ в долг Молдавии

Молдавия пока не пришла к единому договору с «Газпромом» по поводу поставок газа и её импорт из России снизился на треть, с 22 октября по 20 ноября там установлен режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа, но помощь пришла с Украины.

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Meerflieger
"...Украина дала газ в долг Молдавии..."(с) Ага, 15 млн.куб... Из тех 50, которые Молдавия держала в украинских ПХГ на хранении... С ВОЗВРАТОМ...

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