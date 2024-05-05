Представитель Совета Федерации Дмитрий Рогозин назвал украинский конфликт испытанием, которое России дал Бог.
Сенатор Рогозин назвал конфликт на Украине испытанием, которое России дал Бог
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
От филолога ДФН Рогозина , с его многими высшими образованиями, должно исходить дополнительно что то и научное, что бы открыть полемику с ДЮН Медведевым, а не короткие "заметки" на полях интернета.
Ответить
9 час.
Александр Денисов
Из журношлюха в попа перековался? карьера...
Ответить
5 час.
ВА
Владимир Акулов
Всегда так было в истории : если страна не могла отбиться от врагов - она исчезала.
Ответить
33 мин.
Свежие комментарии