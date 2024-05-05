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Сенатор Рогозин назвал конфликт на Украине испытанием, которое России дал Бог

Сенатор Рогозин назвал конфликт на Украине испытанием, которое России дал Бог

Представитель Совета Федерации Дмитрий Рогозин назвал украинский конфликт испытанием, которое России дал Бог.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
От филолога ДФН Рогозина , с его многими высшими образованиями, должно исходить дополнительно что то и научное, что бы открыть полемику с ДЮН Медведевым, а не короткие &quot;заметки&quot; на полях интернета.
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