Затулин: Киев делает ставку на диверсионно-террористическую деятельность

Киевские власти приступили к изменению характера своих военных действий, они решили сделать ставку на диверсионно-террористическую деятельность, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин РИА «Новости».
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