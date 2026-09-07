В Ленобласти и Коми жители заметили в небе северное сияние

Жители Ленобласти и Коми смогли увидеть северное сияние. Кадры публикует РЕН ТВ.На фото очевидцев вечернее и ночное небо окрашено в зеленый, голубой и малиновый цвета.
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