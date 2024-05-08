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Закон и Порядок

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Очередная инициатива депутатов Госдумы в пользу мигрантов

Очередная инициатива депутатов Госдумы в пользу мигрантов

"Лично у меня возникает чувство тревоги, когда я слышу, что Россия для русских" В Госдуме не поддержали законопроект о лишении мигрантов российского гражданства за уклонение от службы Как сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Николаевич Матвеев, в Госдуме не поддержали его законопроект о прекращении российского гражданства мигрантов за уклонение от службы.

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Комментарии
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Silver Kont
За это дерьмо мало кто голосовал, его протащили по партийным спискам....
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10 час.
Игорь Василевский
В зависимости от региона. Лет 10 назад -2-4 млн дохлых портретов. В среднем. Зам губера, по-слухам, стоил в 2 раза больше. Отсюда вопрос. НО от этих цифр любой откажется, и я в том числе. Однако дыма то без огня не бывает... Тем, кто должность ему купил таньга с наваром отдать надо. Не менее чем двойным? Надо. Себе прикоробчить не меньше - надо? Надо. Правда, есть и те, кто нажитое непосильным трудом там свое родное защищает. И когда при таком напряжении сил про народ думать? Да еще успевать писать какие то законы.. Увы, ничем в этом от пиндосии не отличаемся. Там во власть, как то, романтик с благими порывами не попадает... Капитализм-сссссс
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5 час.
Игорь Василевский
А в списки попасть - сделай взнос в развитие партии! Предварительно оговорив его величину
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5 час.

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