Очередная инициатива депутатов Госдумы в пользу мигрантов

Игорь Василевский

В зависимости от региона. Лет 10 назад -2-4 млн дохлых портретов. В среднем. Зам губера, по-слухам, стоил в 2 раза больше. Отсюда вопрос. НО от этих цифр любой откажется, и я в том числе. Однако дыма то без огня не бывает... Тем, кто должность ему купил таньга с наваром отдать надо. Не менее чем двойным? Надо. Себе прикоробчить не меньше - надо? Надо. Правда, есть и те, кто нажитое непосильным трудом там свое родное защищает. И когда при таком напряжении сил про народ думать? Да еще успевать писать какие то законы.. Увы, ничем в этом от пиндосии не отличаемся. Там во власть, как то, романтик с благими порывами не попадает... Капитализм-сссссс