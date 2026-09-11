Червиченко об отъезде Батракова и Сперцяна: не вижу повода радоваться

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не рад уходу полузащитников «Локомотива» Алексея Батракова и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна из чемпионата России, передает Vprognoze.
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