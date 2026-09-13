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13 сентября 1664 года царь Михаил Федорович даровал «пустошь Татаринова Богучарова тож» Демиду Хомякову

13 сентября 1664 года царь Михаил Федорович даровал «пустошь Татаринова Богучарова тож» Демиду Хомякову

Усадьба Хомяковых в Богучарове, основанная в 1664 году, хранит следы пяти поколений дворянского рода.

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