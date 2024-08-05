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Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1/4 финала. Оливейра и Ланчи сыграют с Аманом и Хелльвигом, Элерс и Виклер против Бурманса и де Гроота, другие матчи

Пляжный волейбол Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Мужчины 1/4 финала  6 августа  Нильс Элерс / Клеменс Виклер (Германия) – Стефан Бурманс / Йорик де Гроот (Нидерланды) – 18:00 Эвандро Оливейра / Артур Ланчи (Бразилия) – Давид Аман / Джонатан Хелльвиг (Швеция) – 19:00 7 августа Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания) – Андерс Моль / Кристиан Сорум (Норвегия) – 18:00 Шериф Юнус / Ахмед Тиджан (Катар) – Майлс Партэйн / Эндрю Бенеш (США) – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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