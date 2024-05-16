Суд продлил арест двум обвиняемым в теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайства следствия о продлении ареста до 22 августа обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус сити холл» Мухаммадсобиру Файзову и Далерджону Мирзоеву.
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