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Роспотребнадзор закрыл бассейны в Губкинском из-за роста заболеваемости

Роспотребнадзор закрыл бассейны в Губкинском из-за роста заболеваемости

Бассейны в Губкинском временно закрылись из-за роста заболеваемости. Такое постановление принял отдел окружного управления Роспотребнадзора, сообщили в спортшколах «Арктика» и «Фортуна».

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