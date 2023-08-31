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СКА обменял Зоркина в «Салават» на Филиппова

Взамен в петербургскую команду отправился форвард Александр Филиппов. В минувшем сезоне 23-летний Зоркин провел 47 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 17 (10+7) очков при показателе полезности «-3».

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