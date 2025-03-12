Число пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы возросло до шести

Число пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы увеличилось до шести. Об этом в среду, 12 марта, в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
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