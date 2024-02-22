Поздравление Владимира Колокольцева с Днем защитника Отечества

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Россия на протяжении своей героической истории всегда достойно проходила суровые испытания, при этом становилась только крепче.
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