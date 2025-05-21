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Калуга-поиск

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Улицу Кирова в Калуге украсили цветами

Улицу Кирова в Калуге украсили цветами

20 мая в Калуге украсили цветами улицу Кирова, сообщили в управлении городского хозяйства. В серый пасмурный день улица Кирова в Калуге получила немного красок - на разделительную полосу повесили вазоны с цветами.

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