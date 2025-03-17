Иван Мезюхо: Фактически протоправительство для Харьковской области уже создано

Фактически протоправительство для Харьковской области уже создано.Интервью «Свободной прессе»:Под контролем России находятся 70 населенных пунктов Харьковской области, заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев.
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