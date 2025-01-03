Демонтаж памятника Высоцкому в Одессе и появление улицы Фарион во Львове почти совпали по времени. Некоторые, по-прежнему отрицая реальность, продолжают называть это идиотизмом или чиновничьим рвением улучшить отчетность по выполнению дурацких распоряжений начальства.
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