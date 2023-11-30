Встреча президентов стран — участниц СНГ пройдёт 26 декабря в Петербурге

Главы государств пообщаются в неформальной обстановке и обсудят актуальные вопросы. Неформальная встреча глав государств стран — участниц СНГ состоится 26 декабря в Петербурге Как передаёт ТАСС, об этом сообщил перед началом проходящего в Исполнительном комитете СНГ в Минске заседания Совета постпредов стран — участниц Содружества генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.