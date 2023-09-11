Новости, события, факты

146 763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Подлое западное СРАНЬЁ!! Мы "не хотим мирно жить" не с украинцами, а с бандеровцами!! Почему эта простая истина никак...Контрнаступ и уны...
  • Александр Салтановский
    "Во как! Уже действительно: ничто так надёжно не вправляет мозги, как волшебный пендель..." Да этот "волшебный пендел...Контрнаступ и уны...
  • Владимир Соловьев
    "Что мы всё ещё составляем с украинцами один народ". А теперь другие примеры: Северная и Южная Кори, один народ, или ...С такой ненависть...

Защитники Исинбаевой говорят, что спортсменка отстаивает в МОК интересы России

Защитники Исинбаевой говорят, что спортсменка отстаивает в МОК интересы России

Юрий Кот На днях адвокаты Исинбаевой от спорта вдруг единогласно решили, что работа чемпионки в Международном Олимпийском комитете очень полезна для нашей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх