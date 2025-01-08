А девушки потом: почему зумеры не интересуются личной жизнью

Современная молодежь сводит к минимуму романтические отношения и слишком занята собой. Эта особенность выяснилась, когда ученые проводили исследование того, как российские студенты распределяют свое время.
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