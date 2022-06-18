Неудобная правда: рассказ американских пленных шокировал всех

Наёмник из США Энди Вин, взятый в плен под Харьковом, рассказал, зачем поехал воевать на Украину. «Изначально, когда конфликт начался, 24 февраля, я видел много новостей… Опять же, сейчас я считаю, что это была пропаганда со стороны Запада — не… Показать полностью.