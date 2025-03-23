Бюджетные фишки от дизайнеров. Это сможет сделать каждый

Сегодня поделюсь своими наблюдениями у дизайнеров. Что они используют для создания интерьера, и самое главное-как мы сможем это повторить самостоятельно использование в ванной комнате стен под покраску, сочетание с плиткой использование контрастного цвета на кухонном фартуке такой прием я и сама использовала использование деревянной вагонки для отделки стен, покрашенной акриловой краской с помощью такого приема можно преобразить и старую вагонку в интерьере-просто покрасить ее в интересный цвет использование контрастных сложных цветов в отделке стен причем, такой прием эффектно смотрится даже в спальне реставрация или перекраска межкомнатных дверей но конечно двери должны быть высокими и распашными зонирование с помощью деревянных реек Как раз в ремонте детской я использовала этот прием Всех благодарю за внимание! .