Студента-пикапера, нападавшего на девушек, отправили в психлечебницу

Суд отправил на обследование студента Дмитрия Гребенкина в психиатрическую больницу. Пикапера, который пытался знакомиться с девушками, а получив отказ, набрасывался на них с кулаками, должны обследовать врачи в условиях стационара на предмет вменяемости.