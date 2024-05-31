Студента-пикапера, нападавшего на девушек, отправили в психлечебницу

Суд отправил на обследование студента Дмитрия Гребенкина в психиатрическую больницу. Пикапера, который пытался знакомиться с девушками, а получив отказ, набрасывался на них с кулаками, должны обследовать врачи в условиях стационара на предмет вменяемости.
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