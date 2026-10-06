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Царьград

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Пенсионерка из Челябинска погасила более 400 тыс. рублей штрафов

Пенсионерка из Челябинска погасила более 400 тыс. рублей штрафов

69-летняя пенсионерка из Челябинской области уплатила более 400 тысяч рублей штрафов за превышение скорости на своём «Мерседесе», включая исполнительский сбор.

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