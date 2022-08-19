Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Рязин
    Чем больше авто ездит тем лучше. Главный тезис умного механика: " Не мешай машине работать!"  Ну а система автоматиче...Владимир Михеев: ...
  • Андрей Медведников
    Удачи!Василий Елистрато...
  • Алексей Плескач
    Уже быстрее. Ибо "туман войны" немного рассеялся, получили опыт, поняли что именно нужно и - сколько. И - куда. Так ч...Макет универсальн...

Алан Салбиев, Николай Лишин: «Киберспорт – это поиск способов формирования полезных компетенций»

Алан Салбиев, Николай Лишин: «Киберспорт – это поиск способов формирования полезных компетенций»

Алан Салбиев, Николай Лишин--> Советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алан Салбиев, а также заместитель руководителя департамента информационных систем Минобороны РФ кандидат технических наук, полковник Николай Лишин рассказали в студии ПАО Медиацентр на форуме «Армия – 2022» о сотрудничестве Минцифры и Минобороны России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх