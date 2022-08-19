Алан Салбиев, Николай Лишин: «Киберспорт – это поиск способов формирования полезных компетенций»

Алан Салбиев, Николай Лишин--> Советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алан Салбиев, а также заместитель руководителя департамента информационных систем Минобороны РФ кандидат технических наук, полковник Николай Лишин рассказали в студии ПАО Медиацентр на форуме «Армия – 2022» о сотрудничестве Минцифры и Минобороны России.