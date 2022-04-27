Дельфийские игры принесли юным талантам Самарской области 14 наград

Больше всего в самарской "копилке драгметаллов" - золота. Его добыли воспитанник Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского пианист Александр Князев, студент Самарского областного училища культуры и искусств Никита Дьяков в номинации "Художественное чтение", студентка Тольяттинского музыкального колледжа имени Родиона Щедрина по классу домры Милана Матвеева, баянист Артем Самаркин из Детской школы искусств Отрадного и гитарист Данила Зеляев из самарской ДМШ № 19.