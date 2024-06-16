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Мигранты с оружием у стен Кремля: Диаспора пытается оправдать своих за свадьбу

Мигранты с оружием у стен Кремля: Диаспора пытается оправдать своих за свадьбу

Настоящим ЧП закончилось празднование свадьбы азербайджанцев в Москве. В какой-то момент гуляющие так разошлись, что поехали с оружием в сторону Кремля.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Вот только не надо говорить, что это гастарбайтеры. Это обычные мажоры. Русские мажоры ведут себя точно так же.
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16 час.
Сергей
Всех в вакуумные пакеты и домой на барже через каспий пустить!
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8 час.

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