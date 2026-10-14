Владимир Зеленский доиграется до того, что ВСУ лишится доступа к Starllink и американским разведданным, заявил бывший британский дипломат и научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Тим Уилласи-Уилси в комментарии Politico.
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