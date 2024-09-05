МО: ночью 7 БПЛА ликвидировали над тремя регионами и 2 катера в Черном море

Российские военные минувшей ночью ликвидировали над тремя регионами семь украинских беспилотников и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», а также два безэкипажных катера в акватории Черного моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии