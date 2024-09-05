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МО: ночью 7 БПЛА ликвидировали над тремя регионами и 2 катера в Черном море

МО: ночью 7 БПЛА ликвидировали над тремя регионами и 2 катера в Черном море

Российские военные минувшей ночью ликвидировали над тремя регионами семь украинских беспилотников и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», а также два безэкипажных катера в акватории Черного моря.

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