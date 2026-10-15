У депутата Госдумы Константина Затулина могут быть высокие покровители, — заявил Михаил Матвеев. Госдума в третий раз назначила Константина Затулина спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства.
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Сион за ним стоит.
Этим Затулиным и его покровителями должны заняться ФСБ.
Так можно и страну просрать