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Глава ОП Буданов: Украина будет продолжать наносить удары по России

Глава ОП Буданов: Украина будет продолжать наносить удары по России

Украина продолжит наносить удары по России, несмотря на истечение сроков 40-дневной операции. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), сообщает ТСН.

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