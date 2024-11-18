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Томас-Гринфилд: США объявят о новых пакетах помощи Киеву в ближайшие дни

Томас-Гринфилд: США объявят о новых пакетах помощи Киеву в ближайшие дни

Глава постоянного представительства Соединённых Штатов Америки при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд проинформировала о том, что власти державы планируют утвердить выделение очередного пакета поддержки для Вооружённых сил киевского режима в обозримом будущем.

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