Международная команда изучила белки митохондрий у 6 организмов — и обнаружила 33 семейства белков, общих для эукариотических патогенов, но отсутствующих у человека Учёные составили подробный каталог белков митохондрий у 6 организмов, представляющих разные ветви эволюционного древа эукариот.
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