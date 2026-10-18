Международная команда изучила белки митохондрий у 6 организмов — и обнаружила 33 семейства белков, общих для эукариотических патогенов, но отсутствующих у человека Учёные составили подробный каталог белков митохондрий у 6 организмов, представляющих разные ветви эволюционного древа эукариот.