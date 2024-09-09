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Лавров заявил о риске большой войны на Ближнем Востоке

Лавров заявил о риске большой войны на Ближнем Востоке

Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе министерской встречи формата РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает корреспондент «Ленты.

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