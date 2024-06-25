Военный потенциал КНДР

Танки "Чхонма-2" на параде, 2023 г.Несмотря на все объективные трудности, Корейская Народно-Демократическая Республика в прошлом смогла создать сильные и мощные вооружённые силы, которые она продолжает развивать и поддерживать в настоящее время.