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Военный потенциал КНДР

Военный потенциал КНДР

Танки "Чхонма-2" на параде, 2023 г.Несмотря на все объективные трудности, Корейская Народно-Демократическая Республика в прошлом смогла создать сильные и мощные вооружённые силы, которые она продолжает развивать и поддерживать в настоящее время.

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