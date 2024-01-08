Похоронила любимого сына и в одиночку растила внучку: судьба Александры Назаровой

Рожденная в актерской семье, Александра Назарова с детства мечтала о сцене. Впервые на театральные подмостки она вышла в возрасте шести лет, чтобы сыграть небольшую роль в спектакле «Нора» по пьесе Ибсона.
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