Уровень воды в реках Ока и Упа в Тульской области ожидается значительно ниже нормы

Синоптики сделали предварительные выводы о возможном характере весеннего половодья в 2025 году. Ниже нормы максимальные уровни воды ожидаются на Дону и реках его бассейна, а также в центральной части Европейской России.
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