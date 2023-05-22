Военное обозрение

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Байден: Я точно не знаю, каких успехов достигнет армия Украины при контрнаступлении, ведь любой вооружённый конфликт непредсказуем

Байден: Я точно не знаю, каких успехов достигнет армия Украины при контрнаступлении, ведь любой вооружённый конфликт непредсказуем

Американская пресса пишет, что президенту Джо Байдену на саммите «Большой семёрки» в японской Хиросиме доложили о том, что украинские войска потеряли Бахмут.

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