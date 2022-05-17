Фамильные проклятия королей

История - наука сугубо материалистическая. Но, описывая те или иные исторические события, порой приходится сталкиваться с удивительными совпадениями, которые можно объяснить лишь вмешательством в сугубо земные дела неких сверхъестественных сил.
История - наука сугубо материалистическая. Но, описывая те или иные исторические события, порой приходится сталкиваться с удивительными совпадениями, которые можно объяснить лишь вмешательством в сугубо земные дела неких сверхъестественных сил.
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