На «Роза Хутор» высадили розарий из нового сорта роз, выведенного в Рязани

Розарий с сортом «Курорт Роза Хутор» станет новой точкой притяжения для туристов и фотолюбителей.24 апреля на курорте «Роза Хутор» в Роза Долине появился розарий из 65 кустов нового сорта кустовой розы, получившего имя самого курорта.