Из многоквартирного дома в Брянске эвакуировали 17 человек при пожаре

В ночь на 24 февраля в одном из многоквартирных домов Володарского района Брянска вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, и на место оперативно прибыли четыре пожарные автоцистерны.
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